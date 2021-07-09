Кабул, , 15:49 — REGNUM Президент Афганистана Ашраф Гани посетил авиационную базу в провинции Баграм в Афганистане. Об этом 9 июля сообщил телеканал Tolo News.

Читайте также: Решение Байден уйти из Афганистана чревато катастрофой — сенатор Грэм

В ходе визита Гани поручил квалифицированным специалистам управление тюрьмой, которая расположена на территории базы.

Телеканал отмечает, что это первый визит афганского лидера на авиабазу после того, как её покинули силы США и НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты добились в Афганистане заявленных целей и покидают эту азиатскую страну после «самой длительной войны». По его словам, американские войска будут выведены с территории страны к 31 августа.

Ранее по теме: Байден назвал уход США из Афганистана завершением «самой длительной войны»

Сенатор-республиканец Линдси Грэм уверен, что такое решение главы Белого дома чревато катастрофой.

По мере вывода войск США и НАТО из Афганистана движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватывает один город за другим. По словам одного из лидеров политофиса в Катаре Мавляви Шахабуддина Делавара, под контролем группировки находятся 174 из почти 400 уездов Афганистана.