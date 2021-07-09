Кишинёв, , 15:52 — REGNUM Действия представителей правых политических партий Молдавии свидетельствуют о том, что они стремятся обострить обстановку в Приднестровье. Об этом заявил экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон 8 июля на своём YouTube-канале.

Политик прокомментировал постановление Апелляционной палаты Кишинёва о сокращении на предстоящих парламентских выборах числа избирательных участков для жителей Приднестровья, а также провокации на молдавско-приднестровской границе членов партии «Альянс объединения румын».

«Вчера они лезли в драку с миротворцами, закрыли избирательные участки. Что дальше? Призовут людей пойти с вилами на Приднестровье? Приход к власти правых будет означать начало войны в Приднестровье», — сказал Додон.

Он подчеркнул, что в 90-е годы конфликт между Молдавией и Приднестровьем начался после схожих действий. Додон заявил, что блок Партии социалистов и Партии коммунистов будет противостоять «творящемуся беспределу».

Напомним, ранее в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния президента республики Майи Санду и Партии социалистов, сформировавшей большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Партии в Молдавии могут пойти по сценарию «непризнания выборов» – Додон