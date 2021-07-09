Иерусалим, , 15:49 — REGNUM Израильский правительственный кабинет по коронавирусу одобрил рекомендации минздрава страны и принял новые меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Об этом сообщает Ynet 8 июля.

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Теперь, житель Израиля, проведший на территории другой страны более 72 часов, обязан пройти анализ на вирус перед возвращением в страну, самое позднее — за трое суток. Сесть в самолет без справки с отрицательным итогом теста будет нельзя. Хранить эту бумагу нужно и после прохождения паспортного контроля в аэропорту прибытия. Это правило распространяется в том числе на привитых и переболевших.

Отмечается, что нарушение правил въезда в Израиль является уголовным преступлением, наказывается штрафом до 14 000 шекелей (около 320 тыс. руб.).

Кроме того, по прибытии в израильский аэропорт нужно сдать анализ, также независимо от того, был ли человек привит и перенес ли он заболевание. Стоимость услуги по предоплате составит 80 шекелей (1,8 тыс. руб.), без предоплаты — 100 шекелей (2,3 тыс. руб.). Отказ от прохождения теста наказывается штрафом в размере 3500 шекелей (80 тыс. руб.).

Новые правила в Израиле вступят в силу с 17 июля.