Набережные Челны, Татарстан, 9 июля, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В день рождения легендарного летчика Михаила Девятаева, 8 июля, в историко-краеведческом музее Набережных Челнов прошло открытие фотовыставки «Полёт из ада», посвященной побегу Михаила Девятаева из плена на вражеском самолёте и другим подобным побегам в годы Второй мировой войны.

Александр Печерский Фотовыставка «Полёт из ада», посвященной побегу Михаила Девятаева из плена. Набережные Челны. 2021

В рамках открытия продемонстрирован короткометражный документальный фильм о подвиге и послевоенной жизни Михаила Девятаева. На выставке, созданной фондом Александра Печерского при поддержке фонда Президентских грантов и при участии Центрального архива Министерства обороны, представлены уникальные фотографии и архивные документы, иллюстрирующие истории авиапобегов из нацистского плена.

Афиша фотовыставки «Полёт из ада»

Экспозиция также освещает факты побегов пленных летчиков стран-союзников, в частности французских, после побега воевавших в составе авиационного полка «Нормандия-Неман» и получивших звание Героев Советского Союза.

Выставка рассказывает не только о беспримерном подвиге Михаила Девятаева, с девятью товарищами угнавшего вражеский самолет из плена, но и о других практически неизвестных авиапобегах военных лет.

«Наша выставка — первая в своём роде, как по замыслу, так и по исполнению, — считает директор Фонда Александра Печерского Юлия Макарова, — Для её создания потребовались совместные усилия десятков архивистов и историков авиации, а также материалы из семейных архивов. Благодаря главному документоведу ЦАМО Виктории Каяевой удалось реконструировать биографии нескольких участников побегов».

Александр Печерский Фотовыставка «Полёт из ада», посвященной побегу Михаила Девятаева из плена. Набережные Челны. 2021

Александр Печерский Фотовыставка «Полёт из ада», посвященной побегу Михаила Девятаева из плена. Набережные Челны. 2021

Александр Печерский Фотовыставка «Полёт из ада», посвященной побегу Михаила Девятаева из плена. Набережные Челны. 2021

При помощи выставки Фонд Александра Печерского планирует привлечь дополнительное внимание к массовому сопротивлению советских военнопленных, к малоизученным страницам военной истории и подвигам советских летчиков. На открытии выставки прозвучал призыв откликнуться родственников отважных летчиков и людей, имеющих любую информацию о подобных побегах. Ранее выставку, размещаемую в рамках проекта «Полёт из ада», уже посмотрели посетители Центрального музея Военно-воздушных сил Российской Федерации, региональных музеев и музеев летных училищ, Музея Военно-космической академии им. А.Ф.Можайского в Санкт-Петербурге, Музея ЦДАиК ДОСААФ России в Москве, Музея авиации и космонавтики в Самаре. А до конца 2021 года ее увидят посетители профильных музеев по всей России и за рубежом.

Историко-краеведческий музей Набережных Челнов Материалы с фотовыставки «Полёт из ада»