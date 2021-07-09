В Набережных Челнах прошло открытие фотовыставки «Полёт из ада»
Набережные Челны, Татарстан, 9 июля, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В день рождения легендарного летчика Михаила Девятаева, 8 июля, в историко-краеведческом музее Набережных Челнов прошло открытие фотовыставки «Полёт из ада», посвященной побегу Михаила Девятаева из плена на вражеском самолёте и другим подобным побегам в годы Второй мировой войны.
В рамках открытия продемонстрирован короткометражный документальный фильм о подвиге и послевоенной жизни Михаила Девятаева. На выставке, созданной фондом Александра Печерского при поддержке фонда Президентских грантов и при участии Центрального архива Министерства обороны, представлены уникальные фотографии и архивные документы, иллюстрирующие истории авиапобегов из нацистского плена.
Экспозиция также освещает факты побегов пленных летчиков стран-союзников, в частности французских, после побега воевавших в составе авиационного полка «Нормандия-Неман» и получивших звание Героев Советского Союза.
Выставка рассказывает не только о беспримерном подвиге Михаила Девятаева, с девятью товарищами угнавшего вражеский самолет из плена, но и о других практически неизвестных авиапобегах военных лет.
При помощи выставки Фонд Александра Печерского планирует привлечь дополнительное внимание к массовому сопротивлению советских военнопленных, к малоизученным страницам военной истории и подвигам советских летчиков. На открытии выставки прозвучал призыв откликнуться родственников отважных летчиков и людей, имеющих любую информацию о подобных побегах. Ранее выставку, размещаемую в рамках проекта «Полёт из ада», уже посмотрели посетители Центрального музея Военно-воздушных сил Российской Федерации, региональных музеев и музеев летных училищ, Музея Военно-космической академии им. А.Ф.Можайского в Санкт-Петербурге, Музея ЦДАиК ДОСААФ России в Москве, Музея авиации и космонавтики в Самаре. А до конца 2021 года ее увидят посетители профильных музеев по всей России и за рубежом.