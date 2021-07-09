Пекин, , 15:48 — REGNUM Крупнейшая для США угроза связана не с Китаем, а с самими Соединёнными Штатами. Об этом заявил заместитель председателя КНР Ван Цишань, сообщает 9 июля агентство «Синьхуа».

По словам Вана, Вашингтону не следует допускать возникновения порочного круга из заблуждений и неверных суждений, когда он выстраивает стратегию отношений с Пекином.

«Самый большой вызов для Соединенных Штатов представляет не Китай, а сами США», — сказал зампредседателя КНР на мероприятии по случаю 50-й годовщины неофициального визита в страну бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.

Китайский политик добавил, что двум государствам следует стремиться к мирному сосуществованию и к взаимовыгодному сотрудничеству, а разногласия устранять через диалог.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё нескольких китайских компаний США включат в чёрный список из-за предполагаемых нарушений прав человека в Синцзяне.

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