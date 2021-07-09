На Ямале за сутки коронавирус выявили у 105 человек
Салехард, 9 июля, 2021, 15:39 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 20 случаев обнаружено среди вахтовых рабочих на месторождениях, сообщает 9 июля региональный оперштаб.
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Коронавирус
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 101 случай.
Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 9 июля 40 935 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 39 169 человек, 438 пациентов с COVID-19 скончались (на два человека больше, чем днём ранее).