Брюссель, , 15:39 — REGNUM Участники маневров Sea Breeze 2021 дважды проводили радиообмен с российскими военными кораблями, заявил 9 июля представитель командования учений ВМС США Джон Джонс.

«В ходе учений Sea Breeze было по меньшей мере два случая переговоров с военными кораблями, не участвующими в учениях», — сказал он на брифинге в Брюсселе.

Он добавил, что все эти коммуникации «осуществлялись в штатном и профессиональном порядке».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чёрном море проходят масштабные военно-морские учения НАТО и сателлитов блока Sea Breeze — 2021, в которых задействовано 32 боевых корабля стран НАТО, 40 самолетов и порядка пяти тыс. военнослужащих. Незадолго до начала этих учений на морских границах России в Чёрном море были устроены провокации с участием британского эсминца Defender и фрегата ВМС Нидерландов Evertsen.

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