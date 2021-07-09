Подгорица, , 15:31 — REGNUM По случаю приближающегося национального праздника — Дня государственности Черногории и в соответствии с Законом о государственных и других праздниках министерство труда страны объявило 13 и 14 июля нерабочими днями.

Государственные органы, органы местного самоуправления, публичные учреждения, публичные компании и другие субъекты, осуществляющие деятельность, представляющую общественный интерес, обязаны обеспечить выполнение в праздничные дни деятельности, прерывание которой может иметь пагубные последствия для граждан или государства, говорится в сообщении.