Найден инвестор для строительства нового костромского кладбища
Кострома, 9 июля, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Костромская администрация рассматривает соглашение о муниципально-частном партнёрстве при строительстве нового кладбища у деревниБудихино в Костромском районе Костромской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель главы администрации города Анатолий Кошкин.
С предложением к администрации вышла частная организация ООО «ЕСМ Ритуал». Она предлагает городу привести в порядок территорию будущего кладбища, вложив в благоустройство 71 миллион рублей.
По словам Кошкина, «отбивать» 71 миллион инвестиций компания надеется исключительно за счёт оказания ритуальных услуг населению. Сомнения в благих намерениях инвестора выразил депутат думы города Костромы Михаил Елохин. Вопрос о строительстве кладбища накануне обсуждали на думской комиссии по экономике и финансам.
Отвечать на вопросы корреспондента ИА REGNUM представители частной организации отказались. Директор фирмы Виктор Смолин не вышел на связь с журналистами. Отметим, что соглашение о муниципально-частном партнёрстве ещё не заключено, оно находится на рассмотрении в региональном департаменте экономического развития. Специалисты оценят проект на предмет экономической целесообразности. Затем документ отправят на рассмотрение в думу города Костромы.
Потребность Костромы в захоронениях составляет порядка 3 тысяч мест. По информации Кошкина, город уже испытывает трудности с поиском могил. Запаса мест на муниципальных кладбищах хватит примерно на год. Кладбище у Будихино рассчитано на 24,7 тысячи мест. По примерным подсчётам оно способно снять напряжение в этом вопросе на ближайшие 8 лет.
Справка: фирма ООО «ЕСМ Ритуал» зарегистрирована в 2020 году. Её директором является Виктор Смолин. Он же руководит компанией ООО «ЕСМ Технологии», занимающейся обработкой и утилизацией отходов с 2011 года.