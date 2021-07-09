Кострома, 9 июля, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Костромская администрация рассматривает соглашение о муниципально-частном партнёрстве при строительстве нового кладбища у деревниБудихино в Костромском районе Костромской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель главы администрации города Анатолий Кошкин.

Http://www.gradkostroma.ru Кладбище

С предложением к администрации вышла частная организация ООО «ЕСМ Ритуал». Она предлагает городу привести в порядок территорию будущего кладбища, вложив в благоустройство 71 миллион рублей.

«Финансирование проекта предполагается осуществить полностью за счёт средств частной организации. Общий объём финансирования составляет 71 миллион рублей. В течение первых 12 месяцев с момента заключения договора партнер обязуется поставить ограждение, построить окружной проезд по периметру кладбища, смонтировать освещение, поставить туалеты. Всё что будет сделано по благоустройству, будет передано на баланс муниципалитета. Кроме этого компания поставит на территории здания по оказанию ритуальных услуг — мастерские по изготовлению памятников, здание для проведения церемоний, административно-бытовое здание, котельную. Часть этих зданий останется в собственности компании, но она будет платить за аренду муниципальной земли»

По словам Кошкина, «отбивать» 71 миллион инвестиций компания надеется исключительно за счёт оказания ритуальных услуг населению. Сомнения в благих намерениях инвестора выразил депутат думы города Костромы Михаил Елохин. Вопрос о строительстве кладбища накануне обсуждали на думской комиссии по экономике и финансам.

«Причин сомневаться в этом проекте у меня несколько. Фирма, с которой предполагается заключить договор, имеет нулевой стаж. Она создана в 2020 году. Я склонен думать, что она создана специально под этот проект и речь идёт о московских деньгах. Второй вопрос — какая коммерческая структура будет вваливать деньги в проект, где она быстро и с гарантиями не отобьёт инвестиции? Мы прекрасно понимаем, что конкуренция на рынке ритуальных услуг сверх жёсткая, компании идут на все, чтобы добыть клиентов. Я не верю в Деда Мороза. Третий момент — костромские кладбища переполнены, уже через год городу остро будет необходима новая территория. Если в соглашении чётко не будут прописаны механизмы передачи объектов благоустройства в муниципальную собственность, карательные меры за неисполнение проекта, то костромичи могут оказаться в заложниках у компании. Она сможет диктовать свои условия, а нам некуда будет деться», — предположил депутат.

Отвечать на вопросы корреспондента ИА REGNUM представители частной организации отказались. Директор фирмы Виктор Смолин не вышел на связь с журналистами. Отметим, что соглашение о муниципально-частном партнёрстве ещё не заключено, оно находится на рассмотрении в региональном департаменте экономического развития. Специалисты оценят проект на предмет экономической целесообразности. Затем документ отправят на рассмотрение в думу города Костромы.

Потребность Костромы в захоронениях составляет порядка 3 тысяч мест. По информации Кошкина, город уже испытывает трудности с поиском могил. Запаса мест на муниципальных кладбищах хватит примерно на год. Кладбище у Будихино рассчитано на 24,7 тысячи мест. По примерным подсчётам оно способно снять напряжение в этом вопросе на ближайшие 8 лет.