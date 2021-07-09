Кемерово, 9 июля, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В Кузбасс прибыла авиационная группа высшего пилотажа ВВС России «Стрижи». Завтра, 10 июля, в Кемерове авиагруппа продемонстрируют более 30 различных фигур высшего пилотажа в честь 300-летия региона.

Илья Дубровин ИА Красная Весна Надпись КУЗБАСС. Кемерово

«Телеканал «Кузбасс 1» покажет выступление «Стрижей» в прямом эфире. Начало трансляции в 17:00. Смотрите прямую трансляцию: на 21-й кнопке всех кабельных операторов области, на YouTube-канале «kuzbass1», в мобильном приложении «Кузбасс 1», — уточнил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в составе авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи» семь истребителей МИГ-29. В группе 48 человек — 17 пилотов и 31 сотрудник технической группы.