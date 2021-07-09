Сеул, , 15:28 — REGNUM Уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина сохранился на уровне 38%. Об этом 9 июля сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Согласно результатам опроса, проведённого с 6 по 8 июля среди 1000 человек, не одобряют деятельность президента 53% опрошенных, что на 1% меньше, чем неделю назад.

Между тем, уровень поддержки оппозиционной партии «Сила народа» составил 32%, а правящей Демократической партии «Тобуро» — 31%. За неделю показатель правящей партии сократился на 1%, а оппозиции — остался на том же уровне.

Известно, что уровень поддержки оппозиционной партии превысил уровень поддержки правящей партии впервые после крупного коррупционного скандала с участием бывшего президента страны Пак Кын Хе в 2016 году.

Уровень поддержки партии Справедливости составил 5%, Открытой демократической партии — 3%.