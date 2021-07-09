Красноярск, 9 июля, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В Красноярском крае за год (в июне 2021 года к июню 2020 года) цены на потребительском рынке увеличились на 7%. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 июля в Красноярскстате.

Juerg Vollmer Красный борщ

В группе продовольственных товаров значительно взлетели цены на так называемый «борщевой набор». Свёкла столовая подорожала в 2,4 раза, картофель — на 95,9%, морковь — на 80,9%, белокочанная свежая капуста — на 53,9%, сахар-песок — на 42,4%.

Подсолнечное масло выросло в цене на 38,3%, икра лососевых рыб отечественная — на 34,5%, свежие огурцы — на 34%, майонез — на 25,7%, свежие помидоры — на 25,5%, мороженая неразделанная рыба — на 25,2%, сухофрукты — на 22%, говяжья печень — на 20,3%.

Среди непродовольственных товаров взлетели цены на металлочерепицу (на 72,8%), древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты (на 62,8%). Золотые обручальные кольца подорожали на 43,7%, обрезные доски — на 39,2%, еврошифер — на 32,3%, дрова — на 32,1%, одноразовые шприцы — на 27,6%.

Газовое моторное топливо стало дороже на 22,7%, памперсы — на 21,2%, медицинские электронные стандартные термометры — на 20,2%.

Что касается услуг, пребывание в доме отдыха подорожало на 30,6%, поездка на отдых в Турцию — на 21,1%.

В то же время яблоки подешевели на 19,1%, чеснок — на 11,7%, пшено — на 10,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, «борщевой набор» значительно подорожал в Томской области.