Берлин, , 15:23 — REGNUM Государственные органы в Белоруссии должны соблюдать основные права, в том числе интересы СМИ, а задержанные журналисты должны быть отпущены. Об этом 9 июля в ходе брифинга заявил представитель министерства иностранных дел ФРГ Райнер Бройль.

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Дипломат подчеркнул, что проведение обысков в редакциях оппозиционных средств массовой информации и на квартирах журналистов является политическим запугиванием.

«Мы резко осуждаем это политическое запугивание, которому подвергаются независимые СМИ и граждане Белоруссии», — цитирует РИА Новости Бройля.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в Белоруссии был заблокирован сайт оппозиционной газеты «Наша нива». В министерство информации республики, такие меры в отношении интернет-ресурса были приняты за распространение запрещённой законом о СМИ информации. В тот же день редакция газеты заявила, что не может выйти на связь с главным редактором Егором Мартиновичем и несколькими сотрудниками. У некоторых из них по месту жительства прошли обыски.

Сегодня, 9 июля, с обыском пришли в квартиру журналистки белорусского интернет-ресурса Onliner Настасьи Занько. Также, по данным белорусского правозащитного центра «Весна», обыск проходит у брестского журналиста Максима Хлебца.