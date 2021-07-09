Пекин, , 15:24 — REGNUM Решение о запрете из соображений безопасности строительства зданий выше 500 метров приняло правительство Китая. Об этом 8 июля сообщила газета South China Morning Post.

Уточняется, что на территории КНР находится почти половина из всех существующих в мире 100 супернебоскребов.

Также указывается, что теперь Национальная комиссии по развитию и реформам Китая больше не будет утверждать строительство зданий высотой более 500 метров.

При этом указывается, что китайское правительство также ограничило возведение зданий высотой более 250 метров, а строительство зданий высотой более 100 метро теперь разрешено только в районах, в которых имеется все необходимое для быстрого тушения пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что призывы госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона к Евросоюзу о непризнании разработанных и произведенных в России и Китае вакцин от COVID-19 являются неприемлемыми.