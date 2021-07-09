Тутаев, Ярославская область, 9 июля, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В Ярославской области убрали загрязненный нефтепродуктами грунт вблизи поселка Фоминское. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Тутаевского района.

Администрация Тутаевского района Очищенная площадка в Фоминском

Как ранее сообщало ИА REGNUM, загрязнённый грунт был завезён из Владимирской области, где 16 ноября произошла авария на железной дороге. Такое соседство не понравилось местным жителям, которые пожаловались в региональное отделение ОНФ. Общественники взяли проблему под контроль.

В результате фирму, которая завезла грунт, обязали очистить площадку накопления в поселке Фоминское.

«Это большая работа, которая проделана вместе региональным отделением ОНФ, администрацией Тутаевского района, природоохранной прокуратуры. На сегодняшний день мы видим очищенную территорию, нефтепродукты утилизированы и не представляют собой угрозу жителям и водным объектам района», — сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Ярославской области Игорь Ямщиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на компанию, разместившую отходы, также был наложен штраф.