Кунья, Псковская область, 9 июля, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В столкновении грузового и легкового автомобилей в Куньинском районе Псковской области погибли ребенок и двое взрослых людей. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пресс-служба УМВД по Псковской области ДТП в Псковской области

По предварительной информации, ДТП произошло днем 9 июля. В результате столкновения водитель легкового автомобиля Ford Focus был госпитализирован в тяжелом состоянии, а его пассажир — ребёнок, и еще один взрослый пассажир погибли на месте ДТП.

«На месте работают сотрудники ГИБДД. Уточняются все обстоятельства произошедшего, — добавили в ведомстве. — На данный момент известно о трех погибших: водитель легкового автомобиля скончался».