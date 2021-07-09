Минск, , 15:15 — REGNUM В обновлённом перечне предметов, запрещённых к проносу на объекты МВД Белоруссии, теперь фигурируют мобильные телефоны и флешки, диктофоны и фотоаппараты, сканеры и другая техника, позволяющая зафиксировать нарушения закона со стороны силовиков. Обновлённый документ опубликовал Национально-правовой интернет-портал республики.

Ранее в перечне запрещённых предметов были взрывчатка и оружие, наркотики, горючие и отравляющие вещества. Эти и другие вещи были запрещены ещё в советские времена.

За последнее десятилетие Александр Лукашенко расширил и без того огромные полномочия силовых структур. Во время подавления массовых протестных манифестаций 2020 года, ставших ответом на очередную фальсификацию президентских выборов и полицейский террор, он напутствовал силовиков знаменитой фразой: «Иногда не до законов».

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