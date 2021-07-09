Челябинск, 9 июля, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В Челябинской области расследуется три уголовных дела о природных пожарах, возникших 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Лесной пожар

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Дела по факту уничтожения либо повреждения лесных насаждений в крупном размере возбудил орган дознания МЧС. Прокуратура поставила ход расследования на контроль.

Кроме того, на контроле надзорного ведомства находится и ситуация с лесными пожарами. Карталинский прокурор Сергей Чеурин выехал в пункты временного размещения и пообщался с гражданами. Также в Карталинской городской прокуратуре работает горячая линия. По номерам (35 133) 2−07−49 или 89 122 348 415 граждане имеют возможность обратиться по вопросам правовой помощи.