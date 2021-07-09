Москва, 9 июля, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Совет безопасности России продолжит контакты с властями Афганистана на фоне ухудшения обстановки в этой стране и будет оперативно реагировать на возникающие для Москвы угрозы в этой ситуации. Об этом заявил 9 июля заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.

(сс) tpsdave Афганистан

«Вы знаете, что из Афганистана для России проистекает целый ряд вызовов и угроз. Конечно же, мы, как Совет безопасности, должны на это достаточно оперативно реагировать», — сказал он ТАСС.

Венедиктов подчеркнул, что по линии Совбеза регулярно ведутся контакты с афганским руководством, «тем более мы их намерены поддерживать и в контексте ухудшения ситуации в стране».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обострение обстановки в Афганистане беспокоит Россию из-за его возможного перехода на территории стран-союзников.

Он отметил, что боевые действия в Афганистане продолжаются в отсутствие политического процесса, но Москву это беспокоит «исключительно с точки зрения возможного перелива неприятностей на территорию наших союзников».

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