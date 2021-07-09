Москва, 9 июля, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Телефонные мошенники смогли дозвониться до российского космонавта Олега Новицкого в попытке выманить денежные средства. Об этом он рассказал в эфире с МКС ходе международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2021.

МКС

«Были попытки, были телефонные звонки. Но такого прямого взлома не было, потому что нет у меня столько ценной информации, чтобы кого-то заинтересовать. Но были звонки, опять же, сотрудниками «Сбербанка» представлялись. Наверное, не очень умело, поскольку это было очень очевидно, что выходят на связь мошенники», — сказал Новицкий.

По его словам, в результате мошеннических действий никто не пострадал.