Казань, 9 июля, 2021, 15:17 — ИА Регнум. На территории Татарии в ближайшие сутки из-за ухудшения погодных условий объявлено штормовое предупреждение, сообщает 9 июля республиканский Гидрометцентр.

Гроза

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По информации метеослужбы, днем и вечером 10 июля (с 07:00 до 22:00) на территории региона и в городе Казани местами ожидаются грозы, кратковременные усиления ветра до 20 м/с, локально шквал до 24 м/с, сильный дождь и град. Минимальная температура воздуха ночью составит +15… +20 градусов, днем — +27… +32. Кратковременный дождь с грозой ожидается ночью и днем 11 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии к выходным, 10 и 11 июля к северным районам республики подойдет холодный атмосферный фронт.

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