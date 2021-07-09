Москва, , 15:12 — REGNUM Слова посла США в России Джона Салливана о численности персонала в американском посольстве в Москве прокомментировала 8 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«А сотрудников, которые могли бы заниматься визовыми вопросами, среди них так и нет?», — написала она в своем Телеграм-канале.

При этом ранее американский посол в РФ Джон Салливан заявил, что после 1 августа из-за запретов в дипмиссии США в Москве останется работать только 120 сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что убийство президента Гаити Жовенеля Моиза стало следствием внутренней нестабильности в этой стране.