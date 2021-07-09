Кемерово, , 15:07 — REGNUM В Кемеровской области на сегодняшнее утро, 9 июля, вакцинировано более 518 тысяч человек, в том числе старше 60 лет вакцинировано свыше 167 тысяч человек. Об этом сообщила замминистра здравоохранения региона Оксана Абросова.

Вакцинация от коронавируса Minzdrav.tatarstan.ru

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«Полностью завершили вакцинацию — те, кто поставил и первую, и вторую аппликацию вакцины, — у нас свыше 302 тысяч человек. И если оценить в целом количество вакцинированных, то у нас уже вакцинировано почти 42% населения, подлежащего вакцинации. В наших медицинских организациях и на складе в настоящий период времени достаточное количество вакцины. У нас на утро в самих медицинских организациях было в наличии свыше 78 тысяч доз вакцины. Плюс к нам в область поступило вчера и сегодня 57 600 доз вакцины. Как вы видите, это свыше 122 тысяч доз. У нас достаточное количество пунктов вакцинации: и мобильных, и стационарных», — отметила Абросова.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Кузбассе выявлен 41 661 случай заражения коронавирусом, 39 071 человек выздоровел, 864 пациента скончались.

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