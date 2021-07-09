Ташкент, 9 июля 2021, 15:05 — REGNUM Мухсинхуж Абдурахмонов назначен на должность посла Узбекистана в Японии, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики.
Дипломат назначен на должность решением депутатов сената Узбекистана. Ранее госслужащий занимал должность начальника управления в МИД Узбекистана.
Мухсинхужа Абдурахмонов родился в 1974 году в Ферганской области УзССР. Окончил Калифорнийский государственный университет Чико и Коммерческий университет Отару в Японии.
В 2008 году защитил докторскую диссертацию в Университете Хоккайдо. В 2018—2021 годах работал заместителем хокима (главы) Ферганской области — начальником управления инвестиций и внешней торговли.