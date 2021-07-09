Минск, , 15:04 — REGNUM «Ваши успехи должны стать ответом тем людям, которые сначала взяли от страны все, что можно, а теперь желают ей и вам поражения. Ответом тем государствам, которые душат или пытаются задушить нас санкциями», — заявил 9 июля Александр Лукашенко, напутствуя в президентском дворце делегацию Белоруссии на XXXII летние Олимпийские игры.

Ранее на эту тему: МОК отстранил Лукашенко и НОК Белоруссии от Олимпийских игр

«Все мы — спортсмены, болельщики долго ждали эти игры. Абсолютно убежден, что отложенный старт состязаний, накопленная энергия, события в стране и мире сделают предстоящую борьбу за медали как никогда жесткой и бескомпромиссной. Эта борьба всегда была тяжелой. Уверен, что на сей раз будет еще труднее. Хочу сразу настроить вас на то, что ваши спортивные достижения — это не только личный триумф. Сегодня они сродни победам с другим привкусом, вплоть до политики. Хотя спорт давно уже стал разменной картой в политике, к сожалению», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Читайте новости сюжета: Протесты в БелоруссииПо его словам, были зафиксированы провокации, буллинг, психологическое давление, угрозы. «Все это было. Эти удары вы держали, как истинные атлеты, проявив терпение, волю и мужество. Теперь так же уверенно надо отстоять честь нашей Белоруссии на аренах в Токио, — сказал он. — Вы знаете, что соперники будут сильнейшие. Определенные сложности создадут медицинские ограничения, усиленный контроль со стороны различных структур. Не исключен и прессинг с политическим подтекстом».