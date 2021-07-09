Красноярск, 9 июля, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края опубликовало редкий кадр новорождённого маралёнка.

Пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края Новорождённый маралёнок в красноярском питомнике

Как сообщили ИА REGNUM 9 июля в пресс-службе минэкологии, маралёнка удалось заснять в питомнике диких копытных животных в Бюзинском заказнике краевого значения.

На фото видно, как телёнок двух-трёх дней от роду всем телом прижимается к земле. Госинспекторы рассказывают, что в период отёла и какое-то время после него заметить новорождённых оленят практически невозможно, так как матери прячут их от посторонних глаз.

Сотрудники питомника стараются не беспокоить семейство маралов, поддерживая тишину. Для подрастающих малышей создают максимально комфортные условия.

По данным министерства, в 2020 году рождаемость в питомнике достигла рекордного показателя — 96%. У 78 маралух появились на свет 75 детёнышей. Средний процент рождаемости в мараловодческих фермах по стране колеблется в пределах 50.

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