Кукес, , 23:47 — REGNUM 9 июля в Албании заработал новый аэропорт — в городе Кукес. Первый коммерческий рейс прибыл в аэропорт из швейцарского Цюриха.

Самолет в аэропорту (сс) Fedor Leukhin

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, первым в албанском аэропорту приземлился рейс компании Helvetic Airline туристического оператора Illyrian Eagle. В тот же день был совершен обратный рейс.

Международный аэропорт Zayed-Flatrat e Veriut располагает взлетно-посадочной полосой длиной 2,2 км и наблюдательной вышкой. В течение часа из аэропорта могут вылететь четыре самолета.

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