Кукес, Албания, 9 июля, 2021, 23:47 — ИА Регнум. 9 июля в Албании заработал новый аэропорт — в городе Кукес. Первый коммерческий рейс прибыл в аэропорт из швейцарского Цюриха.

(сс) Fedor Leukhin Самолет в аэропорту

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, первым в албанском аэропорту приземлился рейс компании Helvetic Airline туристического оператора Illyrian Eagle. В тот же день был совершен обратный рейс.

Международный аэропорт Zayed-Flatrat e Veriut располагает взлетно-посадочной полосой длиной 2,2 км и наблюдательной вышкой. В течение часа из аэропорта могут вылететь четыре самолета.