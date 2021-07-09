Таллин, , 14:55 — REGNUM У реформы русского образования Эстонии есть все признаки психологического насилия над русской общиной со стороны государства. Об этом депутат Европарламента от этой страны Яна Тоом написала в «МК-Эстония».

Она напомнила, что в психологии известен термин «газлайтинг», обозначающий форму психологического насилия, при котором его инициатор заставляет жертву усомниться в своей памяти, преподносит жертву как неумного и некомпетентного человека, а также отрицает чувства и факты, которые важны для такого «обрабатываемого» человека.

Все эти признаки, считает политик, можно обнаружить в реформе русского образования в Эстонии.

Так, она считает, что закон 1993 года, принятый парламентом и объявивший эстонский единственным госязыком страны, является типичным «газлайтом» из-за укоренившегося с тех пор убеждения эстонцев в его незыблемости. Однако, напомнила Тоом, решение парламента было принято без общественного обсуждения парламентом, который чисто технически не мог представлять интересы русской общины и в который не было избрано ни одного русского депутата. «Все дальнейшие шаги на ниве ликвидации русского образования были логическим продолжением того, самого первого, закона и всегда сопровождались мантрой про давний уговор», — считает Яна Тоом.

Сегодня сторонники ликвидации русского образования любят опираться на данные социологических опросов. В частности, мониторинга интеграции, из которого следует, что 66% неэстонцев считают, что «эстоноязычное образование должно начинаться в детском саду».

Однако, добавляет Тоом, из вопроса неясно, должно ли оно на эстонском и продолжаться, или речь о том, чтобы заложить некую базу, опираясь на которую впоследствии можно будет выучить язык, на нем не учась. В пользу именно этой версии, считает политик, говорит тот факт, что лишь 29% неэстонцев выступают однозначно за эстоноязычные сады для своих детей. А большинство — за двустороннее погружение, русские садики и двуязычные садики.

Яна Тоом поставила под сомнение и результаты других похожих соцопросов: «Предположим, я мать условного семиклассника из Тапа, где русскую школу угробили много лет назад. И вот вы в опросе предлагаете мне все эти варианты (готовых ответов — ИА REGNUM). Это… ну как если бы я стояла перед прилавком с сосисками и сыром, а меня бы спросили, не хочу ли я икры. Хочу. Но придется брать сосиски. Или сыр».

В тоже время Яна Тоом напомнила о серьезной проблеме, выявленной последним мониторингом интеграции в Эстонии.

Так, 51% неэстонцев считает, что обучение на эстонском — это психологический стресс. Столько же считает, что такое обучение препятствует получению знаний по предметам, а 37% — что оно мешает ребенку знать родной язык и родную культуру. 35% опрошенных прямо заявили, что реформа русского образования угрожает культурной идентичности русской общины.

Европарламентарий предложила план, как не дать «газлайтингу» победить реальность. Она считает, что нужно проанализировать, каковы на самом деле ожидания русских родителей: «Не эстонского общества, а вот этой конкретной группы налогоплательщиков». Также следует внимательно подсчитать, сколько общине нужно русских школ, и определить, где они останутся. Также нужна отдельная программа развития русской школы Эстонии.

Яна Тоом призвала общину и ее представителей активнее бороться за то, чтобы государство создавало все условия для сохранения и развития русской интеллигенции.

«И учить эстонский, без которого невозможно защитить свои права», — добавила она.