Сочи, Краснодарский край, , 14:55 — REGNUM Российская политическая наука, несмотря на все трудности её становления и развития, по ряду направлений находится на мировом уровне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июля заявила президент Российской ассоциации политических наук (РАПН) Оксана Гаман-Голутвинова на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

«Могу сказать, что несмотря на исключительно сложные условия формирования и развития политической науки в России — не только последние 20−30 лет, а на протяжении всего периода почти 70 лет, — даже без поправки на эти условия, современная политология находится по ряду направлений на мировом уровне», — заявила Голутвинова.

«Не по всем направлениям, но по целому ряду направлений» — уточнила она.

По её словам, российские политологи предъявляют свои книги на международных конгрессах на тех же основаниях, что и специалисты других стран, а в некоторых аспектах учебники под авторством специалистов РАПН вовсе представляют уникальный продукт.

«Даже в формате учебников мы имеем несколько книг, которые не имеют аналогов не только в России, но и за рубежом. Это дело очень непростое», — указала Гаман-Голутвинова.

«То же касается ряда научных изданий. Опять-таки, по ряду субдисциплин мы находимся, в общем, на мировом уровне», — отметила она.

Как, в свою очередь, отметил президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов, быстрому развитию политической науки в России способствуют такие мероприятия, как Форум молодых политологов — в частности, совершенствуя обратную связь между академическими исследователями и теми, кто занимается политической деятельностью на практике.

«Наука и практика неразрывно связаны и не связаны. И у нас есть большой разрыв между практической деятельностью политическим и научным знанием. Такие форумы, как этот, и наша совместная работа нас ведут к тому, что мы пытаемся свести вместе эти два направления», — подчеркнул Куртов.

5−9 июля 2021 года в Сочи состоялся форум «Дигория» с целью объединения интеллектуального потенциала молодых исследователей в области социально-политических наук и выработки образа будущего России.

Количество заявок на участие в форуме превысило 1100. По результатам экспертных оценок были отобраны 150 участников форума. Молодые политологи приехали из Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Саратовской, Челябинской, Ярославской, Волгоградской, Иркутской, Орловской и других областей.

В рамках форума состоялось вручение первой национальной премии молодых политологов России «Дигория», номинантами которой стали 112 человек из 37 регионов России.

Премия вручена по трём номинациям: «Политические исследования», «Политические технологии», «Политические коммуникации». Номинантами премии стали студенты, аспиранты, молодые ученые и исследователи в области социально-политических наук, молодые специалисты в политической сфере.

Так в рамках форума состоялась публичная защита проектов всероссийского конкурса молодежных проектов. Победители были объявлены и награждены на торжественной церемонии закрытия форума 9 июля.

Гранты распределены по номинациям: «Добровольчество», «Инициативы творческой молодежи», «Студенческие инициативы», «Молодежные медиа», «Патриотическое воспитание», «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие», «Развитие социальных лифтов», «Спорт, ЗОЖ, туризм» и «Укрепление семейных ценностей».

Принять участие в конкурсном отборе на предоставление грантов мог любой из приславших заявку на форум. В итоге было выбрано 15 проектов молодых авторов из Челябинска, Владивостока, Тамбова, Тулы, Свердловской, Иркутской, Брянской, Самарской и Московской областей, Приморского и Красноярского краев и Республики Мордовия.