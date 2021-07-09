Баткен, Киргизия, , 14:52 — REGNUM В Баткенской области Киргизии близ перевала Чашмагильдан таджикские военные захватили киргизского пограничника и увели его на территорию Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-центре пограничной службы Киргизии сегодня, 9 июля.

Сейчас пограничные представители двух стран находятся на месте происшествия и проводят разбирательство по данному факту.

Пограничный представитель Киргизии Кыялбек Толонбаев потребовал от таджикской стороны вернуть киргизского пограничника, задержанного в ходе инцидента.

Напомним, что вечером 8 июля 2021 года на киргизско-таджикской границе близ перевала Чашмагильдан произошел очередной вооруженный конфликт между пограничниками Киргизии и военными Таджикистана.

По версии киргизской стороны, киргизский пограничный наряд подвергся внезапному нападению со стороны таджикских военных. Во время перестрелки погиб военнослужащий пограничной службы Киргизии.