Ярославль, 9 июля, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В Ярославле 22-летний мужчина воровал подарочный виски из магазинов. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

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«В разные дни в конце декабря 2020 года обвиняемый совершил несколько хищений виски в подарочной упаковке из разных сетевых магазинов, расположенных на территории Дзержинского района. Стоимость одной единицы похищенного товара составила более 2000 рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Но одним алкоголем ярославец не ограничился. Заказав в интернет-магазине спортивные брюки, толстовку и две майки, мужчина забрал их из пункта выдачи не расплатившись. В другом пункте таким способом он украл фотоаппарат, карту памяти и флешку. Общая сумма украденного из двух магазинов составила 27 тысяч 700 рублей.

Всё похищенное мужчина сбывал неизвестным. Дело передано в суд, обвиняемому грозит до 4 лет лишения свободы.