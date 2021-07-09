Рига, , 14:50 — REGNUM Депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок была среди европарламентариев, приветствовавших в Страсбурге освобожденных из тюрем Испании политиков-представителей провинции Каталония. Об этом Жданок сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

«Смех, слёзы, объятья, поцелуи — сегодня официальная атмосфера в Страсбурге, где проходит сессия Европарламента, была для моих коллег-евродепутатов наполнена сильными эмоциями: всего две недели назад покинув тюремные застенки, наши друзья Ориоль Жункерас и Рауль Ромева прилетели на встречу с теми, кто боролся за их освобождение», — написала Жданок.

Она напомнила, что Жункерас был вице-премьером в правительстве Каталонии, когда в 2017 году был организован референдум о независимости, а Ромева — министром иностранных дел в том же правительстве. Они были осуждены вместе с семью своими коллегами на сроки от 12 до 14 лет.

«Почти четыре года за тюремной решеткой! Всё это время депутаты из группы Европейский свободный альянс, в которой я состою в Европарламенте, не забывали о наших «сидельцах», — сообщила латвийская политик.