Рига, , 14:55 — REGNUM Парламенты Латвии и еще ряда стран осудили действия властей Белоруссии, «осознанно инициировавших» поток нелегальных мигрантов через границу с Литвой. Об этом 9 июля сообщил председатель комиссии Сейма (парламента) Латвии по иностранным делам Рихардс Колс на своей странице в соцсети Twitter.

«Мы, председатели комиссий по иностранным делам Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Великобритании и США, осудили осознанно инициированный режимом (Александра) Лукашенко наплыв миграции с Ближнего Востока в Литву, пытаясь создать гуманитарный и миграционный кризис», — говорится в сообщении Колса.

Также он отметил, что Латвия должна приготовиться к осуществлению подобного сценария на своей границе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления со стороны Литвы и стран ЕС о «миграционной угрозе», которая исходит от Белоруссии, нелепы и смехотворны.