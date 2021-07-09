Тоцкий район, Оренбургская область, 9 июля, 2021, 14:48 — ИА Регнум. На Тоцком полигоне в Оренбургской области прошли учениях военных по уничтожению бронетехники условного противника, сообщает пресс-служба ЦВО.

Stat.mil.ru Военные учения

Согласно сценарию, отряды условного противника на бронетехнике, двигающиеся к важному объекту, были обнаружены беспилотниками «Орлан-10». Координаты поступили на командный пункт. Навстречу «врагу» выдвинулись танки Т-72Б3. Сходу на дальности до 1 тыс. метров они уничтожили «вражескую» технику.

Кроме того, танкисты отработали подавление разрозненных групп «боевиков» и отражение барражирующих беспилотников, используя своевременное вооружение.

На военном полигоне в рамках учений танковые экипажи преодолели якобы зараженный участок и совместно с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты отработали вопросы дезинфекции техники.

Участниками учений в Оренбуржье стали около 1 тыс. военнослужащих и свыше 80 единиц боевой и специальной техники.