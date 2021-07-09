Москва, , 14:51 — REGNUM Россия и Индия могут прийти к договорённости по вопросу сертификации граждан, вакцинированных от коронавируса. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 9 июля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

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«Мы готовы обсуждать возможности координации наших действий в отношении вакцинированных граждан, в отношении сертификации тех, кто был вакцинирован», — сказал Лавров.

Он добавил, что такое соглашение вполне достижимо, и Россия и Индия могут стать примером для других стран.

Глава индийской дипломатии Джайшанкар отметил, что двум странам нужно «добиться взаимопонимания» по ключевым вопросам о сертификации привитых граждан. Это в том числе вопрос об отсутствии дискриминации в том, что связано с поездками граждан в Россию и Индию.

Лавров также заявил, что стороны прорабатывают вопрос о совместном производстве вакцины «Спутник V» на индийской территории в промышленных масштабах.

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