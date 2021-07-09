Абакан, 9 июля, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Прививку от COVID-19 сделал министр здравоохранения Хакасии Олег Ананьевский. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

Пресс-служба Минздрава РХ Глава минздрава Хакасии привился от коронавируса

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9 июля в минздраве региона работала мобильная бригада по вакцинации. Помимо Ананьевского первым компонентом вакцины «Спутник V» привились и сотрудники ведомства.

Министр подчеркнул, что запаса вакцины от коронавирусной инфекции в регионе достаточно. Поставки осуществляются регулярно. Прививочная кампания против коронавируса в Хакасии продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 июля в регионе от COVID-19 привился 98 061 человек. Обе дозы вакцины получили 65 085 человек.