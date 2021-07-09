Посёлок Джабык, Челябинская область, 9 июля, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Челябинский губернатор Алексей Текслер приехал в посёлок Джабык, пострадавший от природного пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Vlad2412gotik Алексей Текслер

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Сейчас он проводит там совещание. Известно, что в посёлке есть сгоревшие дома. Местами остаётся открытое горение. Данных о пострадавших нет.

Местные жители эвакуированы. Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля пожар перекинулся на посёлок.