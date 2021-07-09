Лондон, , 14:49 — REGNUM Правительство Великобритании на протяжении шести лет подряд причисляет КНДР к числу стран, в которых грубо нарушаются права человека. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на отчёт британского внешнеполитического ведомства «Права человека и демократия-2020».

В документе, опубликованном 8 июля, сообщается, что северокорейский режим осуществляет тотальный контроль над большей частью жизни народа страны, а ситуация с правами человека не улучшается.

В частности, строгие ограничения в КНДР на передвижение, введённые из-за пандемии коронавируса, также оказали негативное влияние на распределение гуманитарной помощи.

В МИД Британии также подчеркнули, что в Северной Корее нарушения прав человека носят массовый и систематический характер, однако виновные остаются безнаказанными.

Известно, что помимо КНДР в список вошли 30 стран, включая Китай, Иран, Египет, Мьянму и Ливию.