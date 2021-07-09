Рига, , 14:39 — REGNUM Кадровым военным Латвии поручено принять решение — привиться от коронавируса или покинуть службу. Об этом заявил командующий Национальных вооруженных сил страны, генерал-лейтенант Леонид Калниньш, сообщило LTV.

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«Издан мой приказ со сроком до 1 августа. К этому времени каждый из них должен решить — или оставаться с нами в вооруженных силах, или найти себе подходящее занятие вне армии», — сообщил генерал.

Калниньш добавил, что ковид-диссидентов в армии не больше нескольких десятков человек, их увольнение не создаст большой проблемы для обороноспособности страны.

В настоящий момент в Национальных вооруженных силах Латвии отCOVID-19 вакцинированы 95% штатного состава. Из них примерно 87% прошли полный курс вакцинации.

В армии Латвии вакцинация от коронавируса является обязательной.