Санкт-Петербург, 9 июля, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В связи с продолжающейся аномальной жарой и максимальным увеличением числа желающих выехать из Петербурга на природу, власти города договорились с железнодорожниками о назначении дополнительных пригородных поездов с Финляндского вокзала на выходные дни.

Дарья Драй ИА REGNUM Финляндский вокзал

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Таким образом, 10 и 11 июля назначаются:

— поезд «Ласточка» по маршруту Санкт Петербург — Выборг. Он отправится из Петербурга в 11:53, а из Выборга в 18:35 (с дополнительной остановкой в Солнечном при следовании из Выборга)

— поезда от Финляндского вокзала

в 10:15 до Белоострова (через Сестрорецк),

в 10:50 до Васкелово

в 12:37 до Зеленогорска (только 10 июля),

в 13:12 до Зеленогорска,

в 13:32 до Васкелово,

в 14:35 до Белоострова (через Сестрорецк),

в 18:34 до Белоострова (через Сестрорецк)

— поезда отправлением от Зеленогорска до Санкт-Петербурга

в 18:01,

в 20:36 (только 10 июля)

— поезда от Белоострова до Санкт-Петербурга

в 11:04 (через Парголово),

в 15:50 (через Парголово),

в 19:48 (через Сестрорецк)

— поезда от Васкелово до Санкт-Петербурга

в 12:51,

в 18:33.

Кроме того, пригородный поезд Советский — Санкт Петербург будет останавливаться на всех остановках на участке от Зеленогорска до Шувалово.

В комитете по транспорту Санкт-Петербурге просят заблаговременно прибывать на вокзал и станции, приобретать билеты в кассах, терминалах или мобильных приложениях, а также использовать в поездках средства индивидуальной защиты.