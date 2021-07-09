В Петербурге пустят дополнительные электрички из-за жары и ажиотажа
Санкт-Петербург, 9 июля, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В связи с продолжающейся аномальной жарой и максимальным увеличением числа желающих выехать из Петербурга на природу, власти города договорились с железнодорожниками о назначении дополнительных пригородных поездов с Финляндского вокзала на выходные дни.
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Таким образом, 10 и 11 июля назначаются:
— поезд «Ласточка» по маршруту Санкт Петербург — Выборг. Он отправится из Петербурга в 11:53, а из Выборга в 18:35 (с дополнительной остановкой в Солнечном при следовании из Выборга)
— поезда от Финляндского вокзала
в 10:15 до Белоострова (через Сестрорецк),
в 10:50 до Васкелово
в 12:37 до Зеленогорска (только 10 июля),
в 13:12 до Зеленогорска,
в 13:32 до Васкелово,
в 14:35 до Белоострова (через Сестрорецк),
в 18:34 до Белоострова (через Сестрорецк)
— поезда отправлением от Зеленогорска до Санкт-Петербурга
в 18:01,
в 20:36 (только 10 июля)
— поезда от Белоострова до Санкт-Петербурга
в 11:04 (через Парголово),
в 15:50 (через Парголово),
в 19:48 (через Сестрорецк)
— поезда от Васкелово до Санкт-Петербурга
в 12:51,
в 18:33.
Кроме того, пригородный поезд Советский — Санкт Петербург будет останавливаться на всех остановках на участке от Зеленогорска до Шувалово.
В комитете по транспорту Санкт-Петербурге просят заблаговременно прибывать на вокзал и станции, приобретать билеты в кассах, терминалах или мобильных приложениях, а также использовать в поездках средства индивидуальной защиты.