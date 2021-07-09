Ватикан, 9 июля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск возобновил работу после проведенной операции, сообщил 9 июля глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

(сс) Aleteia Image Partners Папа Римский Франциск

«Он возобновил работу. В воскресенье, 11 июля, проповедь будет произнесена с десятого этажа больницы Джемелли», — говорится в сообщении.

Понтифик уже сам провел мессу в присутствии тех, кто находится с ним в эти дни, отметил Бруни.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля папа Римский Франциск был госпитализирован в римскую больницу имени Агостино Джемелли с плановой операцией «по поводу симптоматического дивертикулярного стеноза толстой кишки».

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