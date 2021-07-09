Киев, , 14:31 — REGNUM Правительство Украины внесло на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны документ, предусматривающий применение к официальному Минску комплекса политических и экономических санкций. После принятия решения под санкции официального Киева попадут высшие чиновники и члены семьи Александра Лукашенко.

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В перечне персональных санкций указаны член Совбеза Белоруссии и недавно отправленный в отставку с генеральским званием с должности помощника президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко, глава администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Конституционного суда Пётр Миклашевич, председатель КГБ Иван Тертель и его заместители, глава МВД Иван Кубраков и его заместители, председатель Следкома Иван Носкевич и его заместители, председатель Центризбиркома Лидия Ермошина и сотрудники этого органа.

Под санкции попадут также экс-министр внутренних дел, а ныне помощник белорусского президента и инспектор по Гродненской области Юрий Караев, бывший председатель КГБ Валерий Вакульчик — ныне помощник президента и инспектор по Брестской области, а также начальник минского центра изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома (печально известного «изолятора на Окрестина») Иван Соколовский.

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По аналогии с западными санкциями в отношении официального Минска, всем им будет запрещён въезд на Украину, а их активы в случае обнаружения будут блокированы. В распоряжении украинского кабмина №749 от 7 июля отмечено, что украинские санкции вводятся в связи с решениями Евросоюза от 2 октября и 6 ноября 2020 года.

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