Бишкек, , 14:29 — REGNUM Государственный департамент США недоволен тем, что власти Киргизии приняли закон, обязывающий неправительственные организации представлять государству подробный отчет о своих спонсорах, доходах и расходах. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

Госдеп США утверждает, что подобные законы используются для оказания давления на неправительственные организации, критикующие правительство и политических деятелей.

«Мы призываем руководство страны пересмотреть закон и его отрицательное влияние на гражданское общество, которое является краеугольным камнем киргизской демократии. Сильные традиции плюрализма и свободы объединений в Киргизии, которые она установила с момента обретения независимости почти 30 лет назад, следует защищать и поощрять», — подчеркнул представитель Государственного департамента США.

Отметим, что подавляющая часть НКО Киргизии финансируются США и ЕС. В республике активно действует несколько сотен некоммерческих организаций, сфера деятельности которых охватывает практически все сферы жизни страны, в том числе сферы политики и безопасности.

Напомним, что в самих США с 1938 года действует Закон о регистрации иностранных агентов (FARA), который обязывает все спонсируемые из-за рубежа организации подробно отчитываться перед Министерством юстиции о своей деятельности и финансах.

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