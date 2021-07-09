Кишинёв, , 14:36 — REGNUM Члены политических партий Молдавии готовятся к тому, чтобы добиться непризнания итогов предстоящих парламентских выборов в стране. Об этом сообщил экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон 9 июля на своём YouTube-канале.

По мнению политика, в том случае, если большинство голосов получит блок Социалистической партии и Коммунистической партии, то итоги выборов попытаются оспорить.

«Они (члены правых партий, — прим. ИА REGNUM) могут пойти по сценарию непризнания выборов. Это означает повторные выборы в августе, — сказал Додон. — Нужно побеждать, а потом отстаивать победу, а не смотреть на то, что какой-то посол что-то скажет».

Экс-президент призвал сторонников готовиться выходить на улицы, чтобы защитить итоги выборов в парламент.

Напомним, ранее в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния президента республики Майи Санду и Партии социалистов, сформировавшей большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.

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