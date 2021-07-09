Ярославль, 9 июля, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В государственном предприятии Ярославской области «Областная фармация» работают сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Силовики работают в «Областной фармации»

Около здания и внутри него находится спецназ полиции. По данным портала «ЯрНьюс» особое внимание силовики уделяют бухгалтерии и документам. Полицейские пришли в здание госпредприятия утром 9 июля.

ГП «Областная фармация» занимается обеспечением жителей региона льготными лекарствами. Всего в области получают такие лекарства почти 200 тысяч человек. Жители не раз жаловались на перебои с поставкой тех или иных препаратов.

Что именно стало предметом разбирательств силовиков, пока неизвестно. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.