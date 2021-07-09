9 июля 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили новость о том, что на Украине высеяли огромный герб Украины недалеко от аэропорта «Борисполь».

Мирослава Романенко, , 15:35 — REGNUM На Украине недалеко от аэропорта «Борисполь» высеяли огромный герб Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Озеленители Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Для высева герба подобрали удобрения, семена (не уточняется, какие именно), систему защиты, позволяющую растениям развиваться и оставаться зелёными дольше. Всего высеяли 406 270 семян. Высота герба составляет 245,3 метра, ширина — 138 метров, площадь — 33 851,4 квадратного метра.

«Рекордный трезубец высеян на поле в 12 километрах от аэропорта «Борисполь», и его хорошо видно из окон самолётов, пролетающих над ним», — подытожила руководитель национального реестра рекордов.

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Наглый». Многие с сарказмом и иронией восприняли данное достижение на фоне социально-экономического положения в стране.

«Самый большой флаг, самый большой герб. Это комплексы у кого-то?» — поинтересовалась Елизавета П.

«Какая страна, такие и достижения», — добавил R. D. V.

«Всё самое большое, кроме экономики», — отметил Вадим.

«Это то «достаточное», что «зробила» (сделала. — М. Р.) Украина, чтобы получить перечень требований и конкретные сроки вступления в ЕС и НАТО?» — поинтересовался один из читателей.

«Опять начался этот фальшивый патриотизм», — пишет Вера В.

Трансформация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Теперь надо на Луне сделать герб и «славу Украине». Чтобы все смотрели в телескоп и радовались. Если не вымрем. Голодомор они вспоминают. Пусть посмотрят, сколько населения осталось за 30 лет независимости. Вот это голодомор. Еще 30 лет — и некому кричать уже будет «славу», — добавил Евгений Анатольевич.

«Везде одно и то же! То флаг, то герб — большой-маленький, то вышиванка, новое название старой деревеньки… Это «хорошие» новости. А все остальное не имеет значения», — отметила Natalie.

«Главное, чтобы из космоса было видно. Не знаю зачем, но это главное», — отметил Константин В.

«Это нам поможет или не поможет преодолеть все трудности? Главное, что гордость переполняет», — написал Алексей.

«Когда уже будет выложен самый большой герб гордостью нашей страны — платежками за коммуналку?» — спросил Igor S.

«Так вот для чего земельку-то нашу продали!» — отреагировал Александр С.

«Мы тоже можем выложить нашими сезонными овощами, они… никому не нужны, в посадках кучи вываливают! Здобули (достигли. — М. Р.)!» — добавила Svetlana F.

«Ну так Европа… Радуемся в ХХI веке, что на травичке герб выстригли. В Париже или в Риме, наверное, тоже радуются не рабочим местам и благополучию, а всяким узорам на полях. Эх, теперь мы точно станем богаче и сытее? Осталось принять закон, по которому каждый украинец должен набить татуировку в виде герба на теле. Если откажется — измена родине — и в лагеря карпатский лес валить для «Икеи», — с сарказмом отметил E E.

Стирка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Как этот показушный «патриотизм-гигантизм» влияет на качество жизни простых украинцев? Во всех проявлениях этого «гигантизма» мы чувствуем, как у кого-то в очередной раз набивается карман халявными деньжатами, но это же все из нашего трудового общественного кошелька», — пишет Shkoda_ket.

«Чтоб русские с космоса могли видеть и завидовать», — иронизирует Demian L.

«Надо поменять гимн. Написать самый большой и длинный гимн в мире и петь по полтора часа его. Тогда нас сразу все начнут уважать», — с сарказмом добавил Андрей.

«Раньше в космос летали, а теперь… ума только на посев семян хватает…» — отметил Вадим.

«Теперь заживём. Очень важное дело. Жаль памятников Ленину не осталось. Было бы чем заняться патриотам. Поставьте им хоть один памятник к 30-летию независимости. Пусть порадуются», — написал Димон.

«Читаешь новости с Украины, как сводку с дурдома», — отреагировал Sergey B.

«Если в этом заключается вся любовь к Украине, то такой страны скоро на карте не будет», — написала Людмила.

Сало Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ничего вы не понимаете. Это чтоб самолет, подлетая, мог свернуть назад. По истерическим просьбам пассажиров», — шутит Елена Д.

«Украинцы будут первыми, с кем будут контактировать другие галактики!!! Флаги и гербы четко дают понять другим разумным существам в космосе, с кем именно надо совершить первые контакты!» — с юмором подытожил Андрей П.

Напомним, в 2017 году на Украине был установлен рекорд по изготовлению огромного бутерброда с салом, который изготовили в городе Цюрупинск (с 2016 года — Алешки) Херсонской области. В 2018 году в Днепропетровской области Украины установили самый большой металлический герб государства.