Казань, 9 июля, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В столице Татарии 17 и 18 июля пройдет большой фестиваль мороженого. Попробовать лакомство можно будет в парке имени Горького, где свою продукцию представят производители Казани и других городов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Турецкое мороженое в Парке Горького. Жара в Москве

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

Как сообщает столичная мэрия, гастрономический фестиваль сезонных продуктов пройдет в третий раз. Горожане попробуют не только мороженое, но и молочные коктейли, холодные напитки, смузи.

Организаторы фестиваля обещают насыщенную культурную программу. Перед жителями выступят музыканты, пройдут кулинарные мастер-классы, в парке установят фото‑ и промозоны.

Праздник запланирован с 11:00 до 21:00 на зеленом поле парка. Мероприятие пройдет с соблюдением всех мер безопасности. На месте будет организована термометрия и выдача медицинских масок, установят санитайзеры, появится специальная разметка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции отменили проведение традиционного Фестиваля мороженого, запланированного на 29 мая на площади Островского.

Читайте также: В Татарии не планируют запрещать массовые мероприятия на открытом воздухе