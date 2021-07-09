Томск, 9 июля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. С 12 июля в Томской области вводятся дополнительные коронавирусные ограничения.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Медицинские маски

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Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, с 12 июля в регионе запрещено проводить концерты, спортивные и развлекательные мероприятия в закрытых помещениях, где отсутствуют посадочные места. Что касается мероприятий на открытом воздухе, они ограничены тысячей человек (участников и зрителей).

Заведениям общепита запрещено принимать гостей в закрытых помещениях с 00:00 до 06:00 по местному времени. Ресторанам, барам и кафе рекомендовано обслуживать посетителей преимущественно в летних верандах. До стабилизации эпидситуации приостанавливается деятельность кальянных. В торгово-развлекательных центрах запрещается работа бесплатных точек доступа Wi-Fi. Наполняемость фуд-кортов и детских комнат ограничивается до 50%.

Работодателям оперштаб рекомендует разработать скользящий график работы персонала, перевести не менее 30% сотрудников на удалённый режим, активизировать вакцинацию в коллективах, усилить контроль за использованием средств индивидуальной защиты.

Усилен масочный контроль в общественных местах и на общественном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 июля в Томской области выявлено 34 800 носителей SARS-CoV-2, выздоровел 32 891 человек.