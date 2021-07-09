Москва, , 14:28 — REGNUM Обострение обстановки в Афганистане беспокоит Россию из-за его возможного перехода на территории стран-союзников. Только в случае, если это произойдёт, Москва предпримет какие-либо меры, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 9 июля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

Он отметил, что боевые действия в Афганистане продолжаются в отсутствие политического процесса, но Москву это беспокоит «исключительно с точки зрения возможного перелива неприятностей на территорию наших союзников».

Участники радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заняли погранпосты на границах с Ираком и Таджикистаном. Но пока это происходит на афганской территории, Россия не собирается предпринимать никаких мер.

Москва будет лишь повторять настойчивые призывы к тому, чтобы политический процесс в этой стране разворачивался как можно скорее, сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о захвате КПП на границах с Ираном и Туркменией в провинции Герат.

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